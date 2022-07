A doua misiune de 28 pompieri din Romania, a plecat in Grecia, sa ajute la stingerea incendiilor

Cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritatile elene prin activitati de monitorizare si stingere a incendiilor de padure in zone din nordul Atenei.In Grecia, judetul Alba prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, va fi reprezentat de 3 pompieri: maiorul Radu Botezan si doi subofiteri: plutonier adjutant Alin Jorja si plutonier adjutant Nicolae Troanches."Primul contingent, ... citeste toata stirea