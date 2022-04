A doua zi de PASTE 2022: Obiceiul "Udatului" si ciocnitul oualor invers. Traditii si superstitii din Transilvania

Cea mai mare sarbatoare a crestinismului, Invierea Domnului, este singura careia i se dedica trei zile. In a doua zi de Paste, unele obiceiuri sunt pastrate in anumite zone ale tarii.Vezi si URARI DE PASTE 2022 Mesaje si FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de SarbatoriCel mai cunoscut obicei de Paste, care se pastreaza atat in judetul Alba, cat si in majoritatea localitatilor din Transilvania, este "Stropitul" sau "Udatul". In cea de-a doua si in cea de-a ... citeste toata stirea