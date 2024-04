A fost finalizat proiectul "extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia"Lucrarile de extindere, modernizare si dotare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia au fost finalizate in urma unei investitii de peste 3 milioane de euro, iar activitatea in noul spatiu va incepe din 7 mai 2024. Policlinica spitalului a fost mutata acum aproape 20 de ani pe strada Musetelului nr. ... citește toată știrea