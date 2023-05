Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa a semnat vineri, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare pentru lucrarile de extindere retea apa si canalizare in zona Orizont din Alba Iulia.Potrivit contractului, 11 strazi situate in cartierul Orizont, vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, valoarea totala a proiectului fiind de 7,1 milioane de lei."Astazi, am semnat, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si ... citeste toata stirea