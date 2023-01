A furat bijuterii de aur si argint in valoare de 6.000 lei. Barbat din Jidvei, retinut de politisti

Un barbat in varsta de 30 de ani din comuna Jidvei, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore.Acesta este invinuit ca a sustras bijuterii din aur si argint in valoare de 6.000 lei, dintr-o locuinta din Jidvei.La data de 8 ianuarie 203, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Jidvei, care este banuit de savarsirea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata la data de 8 ... citeste toata stirea