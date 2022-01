O femeie, in varsta de 36 de ani, din localitatea Daroaia, este certata de catre politisti, pentru comiterea infractiunii de furt.Femeia este acuzata ca a sustras din fata unei societati comerciale, mai multe bunuri, in valoare de 500 lei.La data de 10 ianuarie 2022, in jurul orei 14.30, politistii din Abrud au fost sesizati de catre o femeie, de 63 de ani, din comuna Bistra, cu privire la faptul ca, o ... citeste toata stirea