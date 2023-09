Un tanar in varsta de 21 de ani din Ciuruleasa, a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii din Abrud, el fiind cercetat pentru infractiunea de furt calificat.Barbatul este invinuit ca, in noaptea de vineri spre sambata, a furat o masina lasata neasigurata si cu cheile in contact din orasul Abrud.La data de 11 septembrie 2023, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud au identificat si retinut un tanar de 21 de ani, din comuna Ciuruleasa, judetul Alba, ... citeste toata stirea