Un tanar din comuna Hoparta a fost retinut luni seara, de catre politistii din Vintu de Jos, dupa ce a fost prins la volanul unei masini pe care o furase din curtea unei firme din Alba Iulia.La data de 22 mai 2023, in jurul orei 21,30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 18 ani, din comuna Hopatra, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt in scop de folosinta si conducere fara ... citeste toata stirea