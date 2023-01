A furat telefon mobil de 1.400 lei. Barbat din Alba Iulia retinut de politisti

Un barbat in varsta de 31 de ani din Alba Iulia, este cercetat de politistii din municipiu, pentru comiterea infractiunii de furt.Acesta este acuzat ca a sustras un telefon mobil in valoare 1.400 lei, dintr-un salon de infrumusetare din Alba iUlia.La data de 28 ianuarie 2023, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de furtului unui telefon mobil, in valoare de 1.400 de lei, in ... citeste toata stirea