A furat telefonul unei femei intr-o farmacie din municipiu. Tanara din Alba Iulia, cercetata de politisti pentru furt

O tanara din Alba Iulia este cercetata de politistii din municipiu pentru infractiunea de furt.Tanara este invinuita, ca in timp ce se afla intr-o farmacie din Alba Iulia, aceasta a sustras telefonul mobil unei femei in valoare de 3.000 lei.Telefonul unei femei din Alba Iulia, care i-a fost sustras in timp ce se afla intr-o farmacie, a fost recuperat, in mod operativ, de politisti.Fata de o tanara din municipiu, cercetarile sunt continuate, pentru furt. La data de 23 ianuarie 2023, in jurul ... citeste toata stirea