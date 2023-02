A iesit din arest la domiciliu, sa cumpere bere. Barbat din Alba condamnat pentru evadare

Un barbat din Alba a fost condamnat recent pentru evadare, dupa ce a plecat din arest la domiciliu pentru a-si cumpara o sticla de bere. Pana sa ajunga inapoi acasa, barbatul a fost depistat de politisti, langa casa sa cu sticla de bere in mana.Pentru ca a iesit din locuinta in care era in arest la domiciliu, deplasarea sa pe la magazin si inapoi s-a considerat evadare.In data de 15 februarie 2023, magistratii Judecatoriei Blaj l-au condamnat pe barbat pentru evadare. Motivarea instantei a ... citeste toata stirea