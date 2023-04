Politistii din Aiud au retinut marti seara, un barbat in varsta de 37 de ani din municipiu, pentru savarsirea infractiunii de incalcare a ordinului de protectie provizoriu, emis in aceeasi zi de oamenii legii.La data de 18 aprilie 2023, politistii din Aiud au fost sesizati de catre o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla impreuna cu concubinul sau, in locuinta comuna din municipiul Aiud, a fost amenintata de catre acesta.Din primele cercetari efectuate de politisti, ... citeste toata stirea