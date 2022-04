A inceput constructia primului heliport civil din Alba, destinat oricarui tip de transport VIDEO

Primul heliport civil din Alba este construit in municipiul Blaj. Investitia in valoare de 2,5 milioane de lei va deservi cu prioritate sistemul public de sanatate, dar va fi folosit si pentru transportul de marfa sau de persoane, precum si pentru zboruri private. Lucrarea va fi realizata in circa trei luni de zile, dar darea in folosinta va fi realizata doar spre sfarsitul anului 2022. Noul heliport este amplasat pe un teren la iesirea din municipiul Blaj, spre Teius. Investitia de circa 2,5 ... citeste toata stirea