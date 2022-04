A inceput "Saptamana Mare": Azi este Lunea cea Mare: Pomenirea lui Iosif si pilda smochinului neroditor

De astazi, intram in Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, cuprinsa intre Duminica Floriilor, care anul acesta sunt pe 18 aprilie pana in Sambata Mare, respectiv 23 aprilie 2022. Saptamana Mare are rolul de a pregati credinciosii pentru Invierea Mantuitorului.I se mai spune Saptamana Patimilor si este cea mai aspra saptamana a Postului Sfintelor Pasti, amintind de patimile Domnului Iisus Hristos din aceste zile. Ea se adauga celor 40 de zile propriu-zise de post, incheind perioada de ... citeste toata stirea