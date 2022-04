A inceput SAPTAMANA MARE: Deniile din Saptamana Patimilor. Credinte populare si semnificatii importante pentru credinciosi

Credinciosii ortodocsi au intrat in ultima saptamana din Postul Pastelui, o perioada cu semnificatii importante. In Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, fiecare zi marcheaza evenimentele premergatoare Invierii Domnului.Saptamana Mare incepe in Duminica Floriilor si se incheie in Sambata Mare. Aceasta saptamana se deosebeste de toate celelalte perioade ale anului bisericesc, fiind perioada de retraire a patimilor Mantuitorului, care lasa sa se intrevada bucuria si lumina Invierii.Vezi si ... citeste toata stirea