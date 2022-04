A incercat sa vanda o masina de gaurit si mai multe parfumuri. Comerciant depistat de jandarmi

Luni, 11 aprilie, in jurul orei 12.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba, a observat in parcarea unui supermarket din municipiul Alba Iulia un barbat care oferea spre vanzare o masina de gaurit si 7 flacoane cu parfum.Interpelat de jandarmi, vanzatorul nu a fost in masura sa prezinte actele de provenienta a marfii si nici documentele de certificare a faptului ca activitatea de comert se desfasura in conformitate cu prevederile legale. ... citeste toata stirea