A incetat din viata dirijorul Ansamblului artistic "Jidvei" Romania: Stelian Stoica

Dirijorul Ansamblului Artistic "Jidvei" Romania, Stelian Stoica a incetat din viata, in noaptea de miercuri spre joi.Anuntul a fost facut pe paginile de socializare, de catre colegii regretatului artist."Veste trista si doliu in Muzica Populara Romaneasca,.. In noaptea trecuta (16-17 februarie,2022), a plecat pe drumul fara intoarcere, prietenul nostru, renumitul dirijor, violonist si profesor, Maestrul Stelian Stoica-STELIAN STOICA -muzician de exceptie, iubit si apreciat de o tara intreaga, ... citeste toata stirea