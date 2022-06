A inchiriat o schela de 24.000 de euro si a vandut-o cu 10.000 de lei. Sentinta: inchisoare cu executare si daune uriase

Un barbat din comuna Vintu de Jos, judetul Alba, a fost condamnat la 1 an de inchisoare in regim de detentie pentru trei infractiuni de inselaciune. In esenta, barbatul a incheiat un contract de inchiriere a unei schele metalice de la o societate din Sebes, care valora 25.000 de euro, pe care, insa, a vandut-o catre o alta persoana fizica in schimbul sumei de 10.600 de lei.Contractul de inchiriere a schelei a fost incheiat in 19 octombrie 2018, pentru o chirie de 3.280 lei/luna. Dupa ... citeste toata stirea