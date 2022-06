A injunghiat o persoana, la intamplare, pe strada. Pedeapsa primita pentru tentativa de omor

Sase ani de inchioare va avea de ispasit un barbat in varsta de 29 de ani din Blaj, judetul Alba, care este jduecat pentru tentativa de omor. Remus F. a inunghiat cu doua lovituri de cutit un alt barbat, care a avut nevoie de 35-40 de zile de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc in 15 octombrie 2021. In seara zilei respective, victima se deplasa de la locuinta concubinei sale, impreuna cu aceasta, spre casa bunicului sau. La un moment dat, din spate s-a apropiat un barbat care fara niciun ... citeste toata stirea