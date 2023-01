A intrat in apartament peste fosta iubita. Tanar din Blaj, retinut de politisti

Un tanar in varsta de 24 de ani din Blaj, a fost retinut joi, pentru 24 de ore de catre politistii din municipiu.Acesta este acuzat, ca a intrat in apartament peste fosta iubita, pe care apoi a amenintat-o si agresat-o.La data de 26 ianuarie 2023, politistii din Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 24 de ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violente si amenintare.Se pare ca, in seara ... citeste toata stirea