Politistii din orasul Teius, au identificat o tanara in varsta de 23 ani, din localitate, care este autoarea unui furt.Aflata in vizita la o prietena, tanara sustras dintr-o poseta suma de 600 lei.La data de 16 iulie 2022, in jurul orei 23,00, politistii din Teius au fost sesizati de catre o tanara de 24 de ani, din comuna Stremt, cu privire la faptul ca i-a disparut o suma de bani. In urma cercetarilor ... citeste toata stirea