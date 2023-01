A parasit arestul la domiciliu, si a talharit un barbat. Tanar din Alba Iulia, arestat de politisti

Un tanar in varsta de 17 de ani, din Alba Iulia, a fost retinut duminica, de catre politistii din municipiu pentru evadare. Acesta ar fi parasit locatia unde executa masura preventiva a arestului la domiciliu.La data de 8 ianuarie 2023, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 17 ani, din Alba Iulia, sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie si evadare.Se pare ca, in seara zilei de ... citeste toata stirea