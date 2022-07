A patra condamnare penala la varsta de doar 27 de ani: cinci ani de inchisoare pentru frauda cu fonduri APIA

Un barbat in varsta de 27 de ani din orasul Teius are sanse mari sa execute o pedepasa uriasa cu inchisoarea dupa ce a obtinut ilegal fonduri de 8.734 de lei de la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA). Problema acestuia (Vasile C.) este ca are o alta condamanare din 2019 - la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare - si se afla in termenul de incercare. Astfel, Tribunalul Alba a revocat pedeapsa anterioara si a adaugat-o la cea din noul dosar. In final, barbatul ar urma sa ... citeste toata stirea