A postat pe internet un anunt mincinos. Barbat din Campeni, retinut de politisti

Politistii din Alba au retinut luni, un barbat din orasul Campeni, pentru comiterea infractiunii de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Acesta este invinuit, ca a postat pe internet un anunt privind inchirierea unei cabane, dar anuntul s-a dovedit a fi fals.La data de 30 ianuarie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au ... citeste toata stirea