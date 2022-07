A primit 12.000 de franci elvetieni pentru a-i preda unor rude din Romania. Motivul pentru care a fost retinut

Un barbat din Alba Iulia a primit 12.000 de franci pentru a-i preda unor persoane, rude cu cel ce i-a trimis, dar si-a insusit banii si i-a folosit in scop propriu. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru inselaciune.In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in luna martie a anului 2022 a intrat in posesia sumei de 12.000 de franci ... citeste toata stirea