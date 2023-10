Un barbat de 36 de ani din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan, luni seara.Cazul a fost facut public de politisti, in buletinul de presa transmis marti, 17 octombrie.Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 21.22, politistii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 36 de ani, din Blaj, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Petrisat, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii ... citeste toata stirea