A pus in pericol siguranta traficului rutier : Sofer baut implicat intr-un accident pe DN 14 B

La data de 19 septembrie 2024, in jurul orei 00:00, politistii din Blaj au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe DN 14 B, in localitatea Cistei.Investigatiile au aratat ca un barbat de 37 de ani, din comuna Pischia, judetul Timis, a intrat in coliziune ... citește toată știrea