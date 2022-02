A ramas fara doua degete dupa ce a fost pusa sa lucreze la un utilaj. Amenda penala pentru seful de la Fabrica de Arme, respinsa de judecator

Tribunalul Alba a respins acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de un angajat al Fabricii de Arme Cugir, care este acuzat de nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca si de vatamare corporala din culpa. Faptele au avut loc in 13 august 2018 si s-au soldat cu ranirea grava a unei femei de doar 32 de ani. Aceasta si-a pierdut doua degete de la o mana in urma manevrarii gresite a unui utilaj, ranile necesitand pentru vindecare 60-65 de zile de ingrijiri medicale. Barbatul ... citeste toata stirea