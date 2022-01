A reclamat furtul masinii pentru a scapa de politie. Urmarea: dosar penal, retinere pentru 24 de ore si amenda

Un barbat din Cugir a fost retinut de politisti pentru conducere fara permis si inducerea in eroare a organelor judiciare. Pentru a scapa de dosarul penal a reclamat ca i-a fost furat autoturismul. Barbatul in varsta de 33 de ani a fost retinut joi, 27 ianuarie 2022. Acesta este acuzat de conducere fara permis si inducerea in eroare a organelor judiciare. "La data de 25 ianuarie 2022, in timp ce conducea un autoturism la care avea atasata o remorca incarcata cu lemne, a ignorat semnalele ... citeste toata stirea