Joi, politistii din Aiud au retinut un barbat din municipiu, pe care l-au depistat in flagrant cand ii sustragea unui tanar, o suma de bani dintr-o borseta.La data de 4 mai 2023, in jurul orei 21.30, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud, sprijiniti de politistii de ordine publica, au depistat, in flagrant delict, un barbat de 43 de ani, din municipiul Aiud, imediat dupa ce ar fi ... citeste toata stirea