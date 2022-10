A sustras mai multe bunuri dintr-un imobil in constructie. Barbat din Alba Iulia, retinut de politisti

Un barbat in varsta de 69 de ani din Alba Iulia, a fost retinut sambata, de catre politistii din Alba Iulia, acesta fiind invinuit ca a sustras in mai multe randuri bunuri de valoare, aflate intr-un imobil in constructie.La data de 22 octombrie 2022, in jurul orei 14,30, un barbat a sesizat Politia Municipiului Alba Iulia, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca intr-un imobil aflat in constructie, de pe strada Victor Hugo, din Alba Iulia, se afla o persoana necunoscuta de sex masculin, care ... citeste toata stirea