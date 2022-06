A talharit in plina strada o femeie de 80 de ani. De ce a primit clementa in justitie

Un barbat in varsta de 42 de ani din Sebes, judetul Alba, a scapat cu o condamnare la inchisoare cu suspendare dupa ce a talharit o femeie in varsta de 80 de ani. Incidentul a avut loc in 27 august 2020, iar prima hotarare in dosarul penal a fost pronuntata recent la Judecatoria Alba Iulia. Barbatul (N. V.) a primit pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani. In actul de sesizare s-a retinut, in esenta, ca barbatul i-a smuls din victimei geanta ... citeste toata stirea