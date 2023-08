Autorul mesajelor de amenintare cu bomba transmise pe adresele de e-mail ale mai multor institutii si autoritati publice, a fost identificat, in persoana unui tanar in varsta 15 ani.Tanarul este cercetat acum de catre procurorii DIICOT pentru amenintare in scop terorist."La data de 29 august, ca urmare a activitatilor investigative derulate de politistii Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate si structurile subordonate, cu sprijinul de ... citeste toata stirea