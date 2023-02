A urcat beat la volan. Sofer din Alba, retinut de politisti. A fost depistat in trafic de politisti, avand o alcoolemie 1,26 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un sofer din Alba Iulia, a fost depistat joi seara, la un control in trafic, de catre politistii din Galda de Jos, la volanul masinii pe care o conducea, cu o alcoolemie de 1,26 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul turmentat a fost retinut de politisti.La data de 9 februarie 2023, in jurul orei 18,30, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, intre localitatile Metes si Tauti, fiind sub ... citeste toata stirea