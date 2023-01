A urcat beat la volan. Sofer din Blaj, depistat in trafic de politisti, avand o alcoolemie 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un sofer din Blaj, a fost depistat miercuri noaptea, la un control in trafic de catre politistii din municipiu, in timp ce se afla la volanul unei masini, avand o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 26 ianuarie 2023, in jurul orei 02,20, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj au depistat un barbat de 35 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion ... citeste toata stirea