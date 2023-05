Un sofer din Blaj a fost retinut miercuri, de catre politistii din municipiu, dupa ce a fost prins sub influenta bauturilor alcoolice la volan.Soferul a fost oprit in trafic duminica dimineata, iar etilotestul a indicat o valoare de 1,23 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 3 mai 2023, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 54 de ani, din Blaj, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta ... citeste toata stirea