A urcat beat la volan. Sofer din Cergau, depistat in trafic de politisti, avand o alcoolemie 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un barbat din comuna Cergau, a fost depistat miercuri seara, la un control in trafic de catre politisti, in timp ce conducea o motocicleta, avand o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 26 octombrie 2022, in jurul orei 19,50, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce executau serviciul de patrulare, au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Cergau, in timp ce conducea o motocicleta, pe raza ... citeste toata stirea