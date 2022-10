Un sofer din Rosia Montana, a fost depistat miercuri seara, la un control in trafic de catre politisti, la volanul masinii pe care o conducea, avand o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul turmentat se va alege cu dosar penal.La data de 12 octombrie 2022, in jurul orei 22,00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna Rosia Montana, judetul Alba, in timp ce ... citeste toata stirea