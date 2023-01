Un sofer din orasul Zlatna, a fost depistat duminica dimineata, la un control in trafic de catre politistii din localitate, in timp ce se afla la volanul unei masini, avand o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 01 ianuarie 2023, in jurul orei 10,10, politistii rutieri din Zlatna au depistat un barbat de 34 de ani, din orasul Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Motilor din ... citeste toata stirea