Un barbat in varsta de 48 de ani din comuna Rosia de Secas, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunii de viol.Barbatul este invinuit ca, a obligat o femeie sa intretina relatii sexuale cu el, in timp ce se aflau pe un teren viran din Bistra.La data de 8 august 2023, politistii Postului de Politie Bistra au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, fata de un barbat de 48 de ani, din comuna Rosia de Secas, care ... citeste toata stirea