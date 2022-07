A vrut sa-si ucida sotia si fiica cu un cutit. Sentinta: apoape 10 ani de inchisoare si daune de 50.000 de euro

Un barbat din Sebes trimis in judecata pentru tentativa de omor asupra sotiei si lovirea fiicei sale a fost condamnat la pedeapsa de 9 ani si 8 luni de inchisoare. Hotararea Tribunalului pronuntata joi, 30 iunie, poate fi contestata la Curtea de Apel. Mircea H. este judecat pentru savarsirea infractiunilor de violenta in familie in modalitatea tentativei la omor, violenta in familie in modalitatea lovire sau alte violente si incalcarea de catre o persoana impotriva careia a fost emis un ordin ... citeste toata stirea