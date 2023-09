Un accident rutier a avut loc, vineri seara, pe o strada din orasul Abrud.Accidentul a fost provocat de un sofer baut din Abrud, care a intrat cu masina la volanul careia se afla, in gardul unui imobil din localitate.Soferul a fost testat cu etilotestul, iar valoarea aparatului a fost de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 22 septembrie 2023, in jurul orei 20.20, in urma unui apel prin 112, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu ... citeste toata stirea