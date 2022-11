Accident cu trei autoturisme la Aiud. O victima a ramas incarcerata

Un accident de circulatie, in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc luni dupa-amiaza in municipiul Aiud.La locul producerii accidentului, intervin pompierii din cadrul Detasamentului Aiud, pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare, salvatorii intervenind cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala TIM si un echipaj de prim ajutor.In urma accidentului, o persoana a ramas incarcerata, fiind in stare ... citeste toata stirea