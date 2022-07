Accident grav pe A10, la nodul rutier Sebes. Doua masini in care se aflau patru persoane, facute praf FOTO

Un accident rutier grav s-a produs vineri, 8 iulie, pe autostrada A10, sensul Alba Iulia - Sebes, in zona nodului rutier de la Sebes "Detasamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare, asigurare masuri PSI si acordare prim ajutor medical la un accident rutier produs pe A10 sens Alba Iulia - Sebes intre 2 autoturisme", a anuntat ISU Alba. Impactul dintre cele doua masini a avut loc in zona nodului rutier de la Sebes, exact in locul in care se despart bretelele care asigura ... citeste toata stirea