ACCIDENT GRAV pe DN 7 - Valea Oltului. O fetita de 10 ani a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism

Un accident grav s-a petrecut duminica dupa-amiaza pe DN7 - Valea Oltului, in dreptul localitatii Racovita, zona Balota, in judetul Valcea. O fetita de 10 ani a murit.Potrivit IPJ Valcea, fata a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar carosabilul. Minora a murit la spital, din cauza leziunilor suferite.Soferul autoturismului are 54 de ani si este din Cisnadie (Sibiu). Nu se afla sub influenta alcoolului, in momentul accidentului.Fata era din localitatea Vaideeni ... citeste toata stirea