Accident grav pe DN 74 : Tanar de 26 de ani, ranit dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara drumului

In noaptea de 13 noiembrie 2024, in jurul orei 00.30, politistii din Zlatna au fost alertati in legatura cu producerea unui accident rutier pe DN 74, la kilometrul 73+700, in directia Zlatna-Alba Iulia. Un tanar de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul vehiculului, lovind un stalp de sustinere a retelei electrice si rasturnandu-se in afara carosabilului.In urma impactului, ... citește toată știrea