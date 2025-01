Accident grav pe DN1, in localitatea Cut : o persoana in stop cardio-respirator, trafic blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier grav s-a produs in aceasta seara pe DN1, pe raza localitatii Cut, judetul Alba, la kilometrul 360+500 de metri. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, iar trei persoane au suferit leziuni. Una dintre victime a ramas incarcerata in urma impactului.Sursa foto: ISU ALBAInterventie de urgenta: la fata locului au intervenit rapid echipaje ale Detasamentului de Pompieri Sebes, alocate cu:* o autospeciala de stingere cu apa si spuma (ASAS),* o autospeciala de ... citește toată știrea