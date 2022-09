Accident in Alba Iulia. Nu a pastrat distanta corespunzatoare, si a lovit masina din fata. Sfaturi din partea politistilor pentru prevenirea accidentelor

Un accident s-a produs luni pe Bulevardul Revolutiei din Alba Iulia. Un sofer care nu a pastrat distanta regulamentara a lovit masina aflata in fata sa.In urma accidentului, un pasager aflat intr-una dintre masinile implicate in accident a ajuns la spital.Politistii vin cu sfaturi utile pentru prevenirea viitoarelor accidente de circulatie:La data de 26 septembrie 2022, in jurul orei 11,45, o tanara de 21 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul Revolutiei ... citeste toata stirea