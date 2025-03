Accident in Alba Iulia : Tanar de 18 ani a furat masina mamei si a lovit trei autoturisme, avand o alcoolemie de 0,97 mg/l

La data de 17 martie 2025, in jurul orei 04.00, un tanar de 18 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Revolutiei 1989 din municipiu, ar fi pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu trei autoturisme parcate regulamentar.Au rezultat doar pagube materiale.Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit ca tanarul ar fi sustras autoturismul mamei sale si l-ar fi ... citește toată știrea