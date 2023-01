Accident in Alba Iulia. Un pieton a fost lovit de un autoturism

Un accident de circulatie s-a produs vineri dupa-amiaza in Alba Iulia. Un pieton a fost lovit de o masina.Traficul rutier este ingreunat pe Bulevardul Republicii din Alba, in apropiere de intersectia cu Calea Motilor, din cauza accidentului, au transmos reprezentantii IPJ Alba.Din primele date, rezulta ca un pieton a fost lovit de un autoturism.Cercetarea la fata locului este in desfasurare. Victima pare a fi ranita usor.Revenim cu detalii.Urmariti Alba24.ro si pe Google ... citeste toata stirea